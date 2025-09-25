Rapuano retrocesso in Serie B | il direttore di gara di Verona Juve paga a carissimo prezzo gli errori del match del Bentegodi I dettagli

Rapuano retrocesso in Serie B: il direttore di gara di Verona Juve paga a carissimo prezzo gli errori del match del Bentegodi. La decisione dell’AIA. Le polemiche arbitrali seguite al match Hellas Verona-Juventus dello scorso turno di Serie A hanno portato a un provvedimento da parte del designatore Gianluca Rocchi. L’arbitro Rapuano, finito al centro delle critiche per gli errori commessi durante la partita che ha visto i bianconeri pareggiare, è stato ‘spostato’ per il weekend in arrivo in cadetteria, come anticipato dallo stesso Rocchi. Questo tipo di mossa, seppur non ufficialmente definita come ‘punizione’, viene spesso interpretata come un momento di pausa e riflessione dopo prestazioni giudicate insufficienti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rapuano retrocesso in Serie B: il direttore di gara di Verona Juve paga a carissimo prezzo gli errori del match del Bentegodi. I dettagli

