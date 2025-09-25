Rapine tra Torre del Greco e Trecase | arrestato 49enne incastrato da telecamere

TORRE ANNUNZIATA, Napoli 25 SETTEMBRE 2025 – È stato arrestato il presunto autore di due delle cinque rapine avvenute in poche ore ieri tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase. Si tratta di un 49enne con precedenti, ritenuto responsabile anche degli altri tre colpi. L’uomo è stato individuato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza analizzate dagli investigatori. Polizia e carabinieri hanno rintracciato a Torre Annunziata lo scooter utilizzato per le rapine, un mezzo con targa rubata a Torre del Greco, e lo hanno seguito fino a identificarlo. Durante l’arresto, il 49enne è stato trovato in possesso del casco e degli stessi indumenti utilizzati per i colpi. 🔗 Leggi su Primacampania.it

