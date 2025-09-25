Rapine stupri terrore Così la Banda dell’Arancia Meccanica terrorizzava Roma

Settecento rapine in quattro anni. Un bottino - stimato - di oltre 15 miliardi di vecchie lire. Un processo con 59 imputati e 279 parti lese. I numeri del caso della Banda dell’Arancia Meccanica sono ragguardevoli. E se non fosse stata una vicenda reale, si crederebbe fosse un film: d’altra parte la Banda prendeva il nome proprio da un film, Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, tratto dall’omonimo romanzo postmoderno di Anthony Burgees. Ma tra libro e realtà c’è una grossa differenza: Burgees accluse al libro, principalmente per ragioni di censura, un capitolo in cui ascrisse rapine e violenze compiute da un gruppo criminale a una fase della giovinezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

