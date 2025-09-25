Rapine in sequenza negli esercizi commerciali vesuviani | arrestato 49enne

Nelle prime ore della mattino di ieri, tra i comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase, si sono registrate, in sequenza ed a pochi minuti l'una dall'altra, cinque rapine consumate in danno di altrettanti esercizi commerciali. Le segnalazioni pervenute, seguite dalle denunce poi rese. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: rapine - sequenza

Rapine violente e scippi, 38enne fermato dopo una sequenza di undici colpi

Rapine violente e scippi, 38enne fermato dopo una sequenza di undici colpi https://ift.tt/Op15zmg https://ift.tt/6pRwfLu - X Vai su X

FOTO/ La sequenza dello sciame sismico dell'alba a Pozzuoli Tgr Rai - facebook.com Vai su Facebook

A bordo di uno scooter rapina negozi uno dopo l'altro e terrorizza i comuni del Vesuviano. Preso, è in carcere; Torre Annunziata, cinque rapine in pochi minuti: arrestato 49enne; Il bandito con la bandana: cinque rapine in cinque giorni, tre consecutive in poche ore.

Torre Annunziata, cinque rapine in pochi minuti: arrestato 49enne - Nelle prime ore della mattino di ieri, tra i comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase, si sono registrate , in sequenza ed a pochi minuti l'una dall'altra, cinque ... Da msn.com

A bordo di uno scooter rapina negozi uno dopo l’altro e terrorizza i comuni del Vesuviano. Preso, è in carcere - Cinque rapine consumate in pochi minuti tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase. Scrive fanpage.it