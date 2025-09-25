Rania di Giordania ha pubblicato una foto in cui si mostra dolcissima con la nipotina Amina figlia della principessa Iman Guarda Amicait

È la regina di Giordania. Moglie, dal 1993, di re Abdallah. Ma, prima di identificarsi con il suo titolo nobiliare, Rania è una mamma felice e orgogliosa dei suoi figli. E, dal 2004, una nonna felice. Basta curiosare nel suo profilo Instagram per rendersene conto. Non passa un mese in cui non condivida sui social le foto con le sue due nipotine. Immagini tenerissime della piccola Iman, figlia del primogenito Hussein e della principessa Rajwa. E, da qualche tempo, anche della dolce Amina, nata dall’unione della principessa Iman – una delle due figlie di Rania e Abdallah – con Jameel Thermiotis. Un ritratto ufficiale della regina Rania (foto Getty Images) Rania di Giordania, nonna affettuosa della piccola Amina. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Rania di Giordania ha pubblicato una foto in cui si mostra, dolcissima, con la nipotina Amina, figlia della principessa Iman. Guarda Amica.it

