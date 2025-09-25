Rampulla | Allegri se trova la quadra può lottare per il titolo

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW radio di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

rampulla allegri se trova la quadra pu242 lottare per il titolo

© Pianetamilan.it - Rampulla: “Allegri se trova la quadra può lottare per il titolo”

In questa notizia si parla di: rampulla - allegri

Rampulla: “Vlahovic al Milan? Allegri lo valuta, ma occhio alle strategie”

rampulla allegri trova quadraRampulla: “Allegri se trova la quadra può lottare per il titolo” - Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW radio di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan ... msn.com scrive

rampulla allegri trova quadraRampulla: "Milinkovic-Savic alla Juve? non a gennaio, spero che Koopmeiners emerga" - L'ex portiere Michelangelo Rampulla è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Da tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Rampulla Allegri Trova Quadra