Raid degli aerei israeliani su Gaza | le esplosioni sullo skyline

Tgcom24.mediaset.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si fermano i bombardamenti aerei dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Enormi esplosioni sono state riprese sullo skyline di Gaza, mentre proseguono le operazioni via terra delle Forze di difesa dello Stato ebraico che mirano a distruggere Hamas e a liberare gli ostaggi presi durante l'attacco del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

