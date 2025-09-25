Raid aerei israeliani su Gaza | le enormi esplosioni sullo skyline
(LaPresse) Non si fermano i bombardamenti aerei dell’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Soltanto nelle ultime ore i morti accertati sono stati almeno 15, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere. Enormi esplosioni sono state riprese sullo skyline di Gaza, mentre proseguono le operazioni via terra delle Forze di difesa dello Stato ebraico che mirano a distruggere Hamas e a liberare gli ostaggi presi durante l’attacco del 7 ottobre 2023. Proprio durante una incursione a Gaza City, un soldato dell’Idf è stato ucciso in un attacco di cecchini di Hamas. Il soldato ucciso è il sergente maggiore Chalachew Shimon Demalash, 21 anni, del 932° battaglione della brigata Nahal, originario di Beersheba. 🔗 Leggi su Lapresse.it
