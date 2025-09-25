Paolo Bonolis non ha avuto un avvio di stagione semplice a Canale 5 con Avanti un Altro sovrastato da Reazione a Catena in quel di Rai1 dove poteva rientrare da volto di punta. Abbiamo parlato di una trattativa che non si è conclusa con la sperata fumata bianca e così l’istrionico conduttore è rimasto a Mediaset e per ora almeno non torna nelle file della Tv di Stato. La svolta decisiva non c’è stata anche se i bene informati parlano che ci è mancato davvero poco. Il contratto era senza dubbio molto allettante ma Bonolis ha preferito rinnovare pur solo per una stagione. Quindi tutto è possibile. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI1: SVELATI GLI SHOW OFFERTI A PAOLO BONOLIS. CANALE 5 LO TRATTIENE, PER ORA ALMENO