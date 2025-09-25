Ragusa violenza sessuale dopo un colloquio trappola | fermato un recidivo di 58 anni
Una giovane donna di 28 anni è stata vittima di violenza sessuale a Ragusa dopo aver risposto a un annuncio di lavoro pubblicato online. L’offerta, che sembrava riguardare un impiego come addetta alle pulizie, si è rivelata invece un’esca: dietro c’era un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, arrestato dai carabinieri . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
