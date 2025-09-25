Ragusa violenza sessuale dopo un colloquio trappola | fermato un recidivo di 58 anni

Lidentita.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane donna di 28 anni è stata vittima di violenza sessuale a Ragusa dopo aver risposto a un annuncio di lavoro pubblicato online. L’offerta, che sembrava riguardare un impiego come addetta alle pulizie, si è rivelata invece un’esca: dietro c’era un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, arrestato dai carabinieri . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

ragusa violenza sessuale dopo un colloquio trappola fermato un recidivo di 58 anni

© Lidentita.it - Ragusa, violenza sessuale dopo un colloquio trappola: fermato un recidivo di 58 anni

In questa notizia si parla di: ragusa - violenza

ragusa violenza sessuale dopoRagusa, arrestato 58enne per violenza sessuale a giovane donna - Ragusa, 58enne arrestato per violenza sessuale su giovane donna adescata con falso annuncio di lavoro. Si legge su ragusah24.it

ragusa violenza sessuale dopoRagusa, violenta una ragazza adescata con falsi annunci di lavoro - In manette un 58enne ragusano che già in passato si era macchiato di un precedente analogo ... Segnala lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Ragusa Violenza Sessuale Dopo