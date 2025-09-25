Ragusa 28enne violentata al colloquio di lavoro | ha risposto ad annuncio online ma era una trappola

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 28enne aveva risposto a un'offerta di lavoro come addetta alle pulizie in appartamenti per turisti pubblicato su un sito web. Dopo essersi presenta come richiesto, però, è stata aggredita e costretta a subire atti sessuali da un 58enne, ora arrestato dai carabinieri su ordinanza del Gip. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ragusa - 28enne

Colloquio di lavoro si trasforma in incubo: 28enne violentata a Ragusa

