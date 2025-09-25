Ragnedda prima del femminicidio produceva il vermentino più caro d’Italia

Per giorni nessuno ha saputo dove fosse Cinzia Pinna. La sua scomparsa da Palau, l’11 settembre, si è trasformata in una delle pagine più nere della cronaca sarda. A scriverla, con una confessione tardiva e una tentata fuga, è stato Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore del vino e volto noto della Gallura. I carabinieri lo hanno fermato mentre cercava di salpare da Baja Sardinia, su un gommone. Prima di macchiarsi di femminicidio, Emanuele Ragnedda era noto per il suo vino da collezione: un vermentino da 1.800 euro a bottiglia. Ora quel nome, che un tempo girava nei salotti della Costa Smeralda, è legato a un atto vile e brutale: l’omicidio di una donna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ragnedda, prima del femminicidio produceva il vermentino più caro d’Italia

