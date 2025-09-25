La confessione chiude il capitolo delle ricerche, iniziate subito dopo l’allarme lanciato dalla famiglia di Cinzia sui social, e apre quello giudiziario. Emanuele Ragnedda è crollato dopo un lungo interrogatorio condotto dopo il suo fermo nella mattinata di ieri. Quel “l’ho uccisa io“, è stato la svolta al caso del femminicidio di Cinzia Pinna, la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ragnedda confessa anche i dettagli del femminicidio di Pinna: “Le ho sparato e l’ho nascosta”