Raggi e Marino | gli ex sindaci che non vogliono il bis di Gualtieri

Sono gli ex che non ci stanno. Ignazio Marino e Virginia Raggi, i primi cittadini che hanno preceduto Roberto Gualtieri alla guida di Palazzo Senatorio sono accomunati da un’idea: Gualtieri non è l. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Raggi e Marino: gli ex sindaci che non vogliono il bis di Gualtieri

In questa notizia si parla di: raggi - marino

San Marino, Patrizia Saccà porta a Serravalle lo “Yoga a Raggi Liberi” al festival “Tuttavia… che Spettacolo!” - facebook.com Vai su Facebook

Raggi e Marino: gli ex sindaci che non vogliono il bis di Gualtieri; Lo vedi, riecco Marino. Attacca Gualtieri e fa asse con i 5 Stelle; Perché Ignazio Marino può essere di nuovo sindaco di Roma: la variabile impazzita che spaventa il Pd.

Raggi e Marino: gli ex sindaci che non vogliono il bis di Gualtieri - L'europarlamentare di Avs propone "una candidatura alternativa a sinistra", ad ascoltarlo l'euro ... Segnala ilfoglio.it

Marino lancia l'assalto a Gualtieri. E anche nel Pd c'è chi guarda con interesse - Il "marziano", oggi eurodeputato, sarà alla Fattorietta sabato 20 settembre per un talk con Aurelio in Comune, Avs, il grillino Tamburrano e il dem Marco Miccoli. Da romatoday.it