Ragazzo ferito a colpi di coltello in piazza Carlo III

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora violenza nelle strade di Napoli, ancora coltelli, ancora un giovanissimo colpito.E' notte fonda quando alle Forze dell'ordine arriva la segnalazione di un ragazzo ferito all'ospedale Vecchio Pellegrini. Sul posto giungono gli uomini della Questura. Al pronto soccorso un ragazzo di 22 anni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

