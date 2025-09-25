Ragazzina tredicenne abusata da due adolescenti | indagati per sequestro di persona e stupro hanno 12 e 15 anni

Violenza sessuale e sequestro di persona. E ad essere indagati sono due minori, uno di 12 anni e l'altro di 15. È successo a Mesagne, e la Procura dei minori di Lecce ha aperto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ragazzina tredicenne abusata da due adolescenti: indagati per sequestro di persona e stupro, hanno 12 e 15 anni

