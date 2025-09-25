Ragazze travolte a Brivio spunta un video | la versione dell' investitore sarebbe smentita

Il filmato acquisito dalla Procura mostrerebbe che il mezzo proveniente in senso opposto sarebbe arrivato solo dopo l’impatto. Sotto esame anche la presunta positività a sostanze stupefacenti dell'autista. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ragazze travolte a Brivio, spunta un video: la versione dell'investitore sarebbe smentita

Ragazze travolte a Brivio, spunta un video: la versione dell'investitore sarebbe smentita - Potrebbe rappresentare una svolta decisiva per l'inchiesta il video che la Procura di Lecco ha acquisito nei giorni scorsi, relativo all'incidente in cui hanno perso la vita Milena Marangon e Giorgia ...

Andavano alla festa del paese a Brivio, due ragazze di 21 anni travolte e uccise. L'autista positivo al narcotest - Erano uscite per trascorrere la serata a Brivio, un paese della Brianza lecchese al confine con la provincia di Bergamo, dove era in programma una delle feste paesane più sentite del territorio