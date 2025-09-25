Rafforzate le zone rosse a Milano dopo le violenze pro-Pal
In cinque erano stati fermati per le violenze al corteo pro-Pal a Milano, ma dopo gli interrogatori di garanzia non c'è n'è uno che sia ancora in carcere. I giudici hanno ritenuto che non fosse necessario. E così tutti fuori: un paio se la sono cavata con l'obbligo di firma e i due minorenni dal Beccaria sono finiti ai domiciliari. Persino il 36enne che il pm aveva definito un soggetto dallo "spiccato profilo criminale", motivo per il quale aveva richiesto la sua detenzione in carcere, è stato rimesso in libertà. Nonostante ciò la Digos continua nelle indagini: a breve presenterà una nuova informativa con una cinquantina di nomi di manifestanti che hanno partecipato all'assalto della stazione Centrale di Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: rafforzate - zone
Le zone umide sono ecosistemi fondamentali. In questi ambienti, gli alberi svolgono un ruolo chiave: filtrano l’acqua, assorbono CO2, proteggono dalle alluvioni, creano zone d’ombra e ospitano moltissima biodiversità. Nel Parco Oglio Sud, ad esempio, sti Vai su Facebook
Poca sicurezza e degrado: in alcune zone di Chivasso vigilanza rafforzata fino a dicembre nelle ore serali e notturne - X Vai su X
Milano, zone rosse prorogate fino al 30 marzo per «coprire» anche le Olimpiadi Milano-Cortina. Confini allargati - L'ordinanza del prefetto permette alle forze dell'ordine di allontanare immediatamente dalle aree «calde» della città persone moleste o con precedenti. Come scrive milano.corriere.it
Prorogate le zone rosse a Milano: cosa sono, la nuova data e quali sono le aree interessate - Il prefetto di Milano Claudio Smuraglia ha prorogato fino al 30 marzo, fin dopo quindi le Olimpiadi invernali di Milano- Segnala msn.com