In cinque erano stati fermati per le violenze al corteo pro-Pal a Milano, ma dopo gli interrogatori di garanzia non c'è n'è uno che sia ancora in carcere. I giudici hanno ritenuto che non fosse necessario. E così tutti fuori: un paio se la sono cavata con l'obbligo di firma e i due minorenni dal Beccaria sono finiti ai domiciliari. Persino il 36enne che il pm aveva definito un soggetto dallo "spiccato profilo criminale", motivo per il quale aveva richiesto la sua detenzione in carcere, è stato rimesso in libertà. Nonostante ciò la Digos continua nelle indagini: a breve presenterà una nuova informativa con una cinquantina di nomi di manifestanti che hanno partecipato all'assalto della stazione Centrale di Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Rafforzate le zone rosse a Milano dopo le violenze pro-Pal