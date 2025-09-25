Raduno a cavallo al Ring Verde di Marcianise

Domenica 28 settembre è previsto un raduno a cavallo presso il terzo tratto del Ring Verde - Laghetto di Marcianise. Ad annunciarlo è il già assessore Giuseppe Golino. Questo evento è alla sua prima edizione così come già lo è stato l’evento del Lunedì di Pasquetta ed il Primo Maggio.Un evento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

