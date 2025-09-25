Raccontami di me il libro di Miranda Rega presentato in Senato

Teleclubitalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Miranda Rega è venuta a mancare lo scorso febbraio a seguito della comparsa di un tumore. Oggi le sue parole risuonano attraverso un libro dal titolo Raccontami di me, un diario che la donna aveva iniziato a scrivere ancor prima della comparsa della malattia. Un diario che ieri è stato presentato nella sala Nassirya del . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

raccontami di me il libro di miranda rega presentato in senato

© Teleclubitalia.it - “Raccontami di me”, il libro di Miranda Rega presentato in Senato

In questa notizia si parla di: raccontami - libro

Raccontami…di un libro perfetto - Il primo scelto è "Io e te" di Niccolò Ammanniti, edito da Einaudi: se ne parlerà mercoledì 15 marzo alle 20 Comerio vuole diventare “paese dei libri”. Come scrive varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Raccontami Libro Miranda Rega