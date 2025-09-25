Rabiot sul big match Milan Napoli | Non è una partita scudetto ci sono anche Inter e Juventus
Rabiot parla della squadra rossonera e della concorrenza nel campionato tra cui quella dell’Inter: il commento del centrocampista francese. A margine di un evento allo store del Milan, Adrien Rabiot ha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo big match di Serie A tra Milan e Napoli, sottolineando come la partita non possa essere considerata decisiva per lo scudetto. «Se sarà partita scudetto? No, è solo l’inizio, il campionato è lungo. È una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato». Il centrocampista francese ha poi parlato del lavoro dell’allenatore Allegri e della costruzione della squadra: «È un allenatore forte e ci sono giocatori di qualità, siamo anche solidi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Rabiot-Francia, prove di Milan: le statistiche nel match contro l'Ucraina
Milan, Rabiot: “Sfida scudetto con il Napoli? No, è ancora presto. Allegri è forte e bravo a fare gruppo” - Adrien Rabiot, centrocampista francese, arrivato quest'estate al Milan dal Marsiglia, ha parlato oggi durante la sua presentazione ufficiale. Lo riporta ilnapolionline.com
Milan, Rabiot non ha dubbi: “Sfida Scudetto con il Napoli? Se vinceremo…”, poi sulla Juventus - Adrien Rabiot ha detto la sua sull'imminente big match tra il Milan e i campioni d'Italia del Napoli. spaziomilan.it scrive