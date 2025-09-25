Rabiot sul big match Milan Napoli | Non è una partita scudetto ci sono anche Inter e Juventus

Rabiot parla della squadra rossonera e della concorrenza nel campionato tra cui quella dell’Inter: il commento del centrocampista francese. A margine di un evento allo store del Milan, Adrien Rabiot ha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo big match di Serie A tra Milan e Napoli, sottolineando come la partita non possa essere considerata decisiva per lo scudetto. «Se sarà partita scudetto? No, è solo l’inizio, il campionato è lungo. È una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato». Il centrocampista francese ha poi parlato del lavoro dell’allenatore Allegri e della costruzione della squadra: «È un allenatore forte e ci sono giocatori di qualità, siamo anche solidi. 🔗 Leggi su Internews24.com

