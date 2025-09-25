Dopo un evento al flagship store del Milan a Milano, Rabiot ha commentato le prime giornate di campionato e la prossima sfida di San Siro contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport: «Milan-Napoli è già una partita scudetto? Scudetto no, è solo l’inizio, il campionato è lungo. È una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato». Rabiot che poi ha parlato anche di Allegri: « È un allenatore forte e ci sono giocatori di qualità, siamo anche solidi. Dobbiamo continuare a lavorare, ma sto vedendo un Milan di qualità con tanti giovani che hanno voglia di lavorare e giocatori esperti che li possono accompagnare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rabiot su Milan-Napoli: «È una partita importante, ma non dirà se vinceremo o no il campionato»