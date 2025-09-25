Rabiot | Spero sia l’inizio di qualcosa di grande I giovani hanno la mentalità giusta

Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, durante l'incontro con i tifosi in via Dante al Flagship Store del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rabiot: “Spero sia l’inizio di qualcosa di grande. I giovani hanno la mentalità giusta”

Rabiot: "Al Milan sono felice e spero sia una grande stagione. Scudetto? Dico…"

Rabiot:" Giocare titolare domenica? Io ci spero, alla fine decide il mister, ieri mi sono allenato ma non abbiamo ancora avuto il tempo per parlare bene della squadra e di tutto il resto. Io sono pronto per giocare e per dare un contributo alla squadra da subito".

