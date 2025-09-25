Rabiot | Ho bei ricordi della Juventus ma ora sono al Milan per vincere

Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, durante l'incontro con i tifosi in via Dante al Flagship Store del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rabiot: “Ho bei ricordi della Juventus, ma ora sono al Milan per vincere”

In questa notizia si parla di: rabiot - ricordi

Rabiot torna a parlare di Juve: «Ho bei ricordi, auguro il meglio al club perché ci sono persone che mi hanno aiutato ma sono contentissimo di essere al Milan. Su Allegri…»

Rabiot: "Alla Juve bei ricordi, ma voglio batterla col Milan"

Adrien #Rabiot: "Contro la Juventus non sarà una partita come le altre. Ho fatto cinque anni, ho bei ricordi”. [via @ilbianconerocom] - X Vai su X

? In vista del match col #Napoli, Adrien #Rabiot sarà presente al Flagship Store di via Dante giovedì #25settembre alle 17.30, pronto a ricevere un bagno di folla nel cuore di #Milano. Il francese visiterà lo Store per la prima volta e saluterà i tifosi. @MCha Vai su Facebook

Rabiot torna a parlare di Juve: «Ho bei ricordi, auguro il meglio al club perché ci sono persone che mi hanno aiutato ma sono contentissimo di essere al Milan. Su Allegri…» - Rabiot torna a parlare di Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Milan anche sui bianconeri Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato a margine di un evento nello store ros ... juventusnews24.com scrive

Rabiot verso Juventus-Milan: "Non sarà una sfida come le altre, ma farò di tutto per far vincere il Milan" - it e degli altri media presenti al termine dell'evento con il francese al flagship store di AC Milan in ... Come scrive milannews.it