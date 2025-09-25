Rabiot | Clean sheet? E’ solo l’inizio Spero di fare il massimo e rendere felici i tifosi

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, durante l'incontro con i tifosi in via Dante al Flagship Store del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rabiot: “Clean sheet? E’ solo l’inizio. Spero di fare il massimo e rendere felici i tifosi”

