Rabiot | Clean sheet? E’ solo l’inizio Spero di fare il massimo e rendere felici i tifosi
Le tre vittorie consecutive, i tre clean sheet di fila, Modric ad incantare, Pulisic ad eseguire dimostrando di essere - da due anni - il vero leader di questo gruppo, Rabiot a correre come un forsennato lungo le praterie, Saelemaekers a sputare fuoco in ogni gioc - facebook.com Vai su Facebook
Perso di proposito con la Cremonese per farsi prendere cavallo pazzo Rabiot e fare tre clean sheet di fila. Grazie Papà Allegri. #UdineseMilan - X Vai su X
Rabiot nicchia di fronte all'offerta Juve, Giuntoli prepara il Piano B: riflettori su Fofana - Il silenzio di Rabiot non spazientisce la Juve ma spinge il club ad approfondire eventuali piste alternative, nel caso di separazione col francese. gazzetta.it scrive
Rabiot, la Juve non ti aspetta all’infinito: pronte le alternative di Giuntoli - Rabiot: "Motta non è determinante per il mio futuro" Rabiot, in tempi non sospetti, aveva in realtà assicurato di voler dare una direzione al proprio domani prima di partire con la Francia. Come scrive tuttosport.com