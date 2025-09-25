Rabiot | Alla Juve bei ricordi ma voglio batterla col Milan

Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot accende la sfida con la Juventus in programma allo Stadium: "Cercherò di batterli". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rabiot: "Alla Juve bei ricordi, ma voglio batterla col Milan"

In questa notizia si parla di: rabiot - juve

De Zerbi esce allo scoperto: «Rabiot mi ha sorpreso enormemente, vi spiego perché. Balerdi? Ha avuto offerte ma ha deciso di…». Annuncio che riguarda il calciomercato Juve

Veronique Rabiot: «A loro piace farmi sembrare mezza pazza». La donna più potente del calcio francese si confessa: le battaglie con Psg e Juve, i retroscena sulla lite con il clan Mbappé e la sua lotta al maschilismo

Veronique Rabiot svela un retroscena su suo figlio Adrien: «Aveva altre offerta, ma lui voleva andare al Marsiglia. La scelta mi ha sorpreso, ma…». La rivelazione sull’ex Juve

Per Samp-Juve l'allenatore punta sul francese vicino al Manchester United fino a qualche giorno fa: giusto o sbagliato? #gazzetta #juventus #rabiot - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Rabiot punto fermo di Allegri: alla Juve lo ha schierato titolare in 119 partite su 127 - X Vai su X

Il peso di Milan-Napoli, l'impatto in rossonero e i trascorsi alla Juve: parla Rabiot - Napoli, l'impatto in rossonero e i trascorsi alla Juve: parla Rabiot. Si legge su msn.com

Rabiot: “Al Milan sono felice e spero sia una grande stagione. Scudetto? Dico…” - Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, durante l'incontro con i tifosi in via Dante al Flagship Store del Milan ... msn.com scrive