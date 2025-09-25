Quote Cagliari Inter cosa dicono i principali bookmakers | 2 dell’Inter a…

Quote Cagliari Inter. Il successo ottenuto contro il Sassuolo ha restituito fiducia all’ Inter dopo i due stop consecutivi contro Udinese e Juventus. La squadra di Chivu è tornata a respirare in Serie A e si prepara ora alla trasferta contro il Cagliari. Gli isolani hanno dimostrato fin da inizio stagione di saper mettere in difficoltà anche avversari di alto livello, come dimostra la partita giocata contro la capolista Napoli. Il match, valido per il prossimo turno di campionato, vedrà comunque l’ Inter partire con i favori del pronostico. La rosa a disposizione di Chivu resta infatti superiore sulla carta, ma le difficoltà incontrate in alcune trasferte recenti impongono prudenza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it