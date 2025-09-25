Quindici riparte la macchina amministrativa | nuovi regolamenti e gestione dopo il dissesto
La Commissione straordinaria interviene su regolamenti, finanze e organico: le mosse per rilanciare il Comune dopo anni di difficoltà finanziaria e commissariamento.Insediamento della Commissione straordinaria a QuindiciIl 27 marzo 2024 si è insediata presso il Comune di Quindici una Commissione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: quindici - riparte
Venerdì 19 riparte il party techno più longevo d’Italia, costruito insieme a voi, con i valori di una community libera e che non conosce compromessi. Quindici stagioni, un solo filo conduttore: non abbiamo mai tradito chi siamo e le nostre idee. Così il nostro - facebook.com Vai su Facebook