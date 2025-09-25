Qui Resteremo | in mostra a Francavilla le fotografie da Gaza e Cisgiordania
L'amministrazione comunale e la Rete Pacifista Cittadina di Francavilla Fontana promuovono la mostra intitolata "Qui resteremo". L'esposizione fotografica, che reca il sottotitolo "Fotografie da Gaza e Cisgiordania 20232025", sarà inaugurata sabato 27 settembre 2025, alle ore 18:30.La sede. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Alla biblioteca di Scandicci la mostra "Qui resteremo, fotografie da Gaza e Cisgiordania"
Una mostra per la Pace: "Qui resteremo". Immagini dal dolore - È arrivata nel cuore del piccolo paese della montagna Pistoiese durante un festival che ha come cardine la cura. Si legge su lanazione.it