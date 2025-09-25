Questo utente potrebbe essere un terrorista Antifa l’avviso su Threads che agita i social

Ildifforme.it | 25 set 2025

(Adnkronos) – “Questo utente è sospettato di far parte di un’organizzazione terroristica chiamata Antifa. Per favore segnala ogni comportamento sospetto”. E’ l’avviso che da oggi, giovedì 25 settembre, è iniziato a comparire sotto alcuni post sul social di Meta ‘Threads’.   La decisione del gruppo che fa capo a Mark Zuckerberg è scattata – senza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

