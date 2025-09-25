Questo nostro Lago di Como così piccolo e fragile
Fin troppo facile citare il vecchio successo di Drupi per accarezzare questo nostro amato lago martoriato da una calamità naturale molto più grande di lui. Correva l'anno 1974 ed era tutto un altro mondo. Migliore o peggiore lo lasceremo decidere alla storia. Di certo, qualche primo segnale. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: nostro - lago
Avete già visto che meraviglia il nostro lago? ? https://www.verbanonews.it/canali-tematici/turismo/2020/07/31/un-lago-mille-volti-il-verbano-da-scoprire-in-vacanza/912681/ - facebook.com Vai su Facebook