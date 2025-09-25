Questo non si fa cosa siete… Giulia Stabile dopo lo choc non sta più zitta

La nuova edizione di Amici è ormai imminente e l’attesa cresce giorno dopo giorno. Domenica 28 settembre su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della 25^ stagione, già registrata lo scorso 25 settembre, in cui i professori sceglieranno i primi allievi destinati a formare la classe 20252026. Sarà il momento in cui i cantanti e i ballerini selezionati cominceranno il loro percorso verso il serale, previsto per la seconda metà di marzo. Intanto, tra anticipazioni e voci di corridoio, non mancano i colpi di scena: da una parte la conferma della presenza di Giulia Stabile nel corpo di ballo, dall’altra l’attesa ufficializzazione della sostituzione di Deborah Lettieri con Veronica Peparini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it