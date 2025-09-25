Questa sera si terrà a Napoli il concerto Una Nessuna Centomila per lottare contro la violenza di genere attraverso la musica

Questa sera la città di Napoli ospiterà il concerto benefico Una Nessuna Centomila, giunto alla sua terza edizione e, come di consueto, sold out già da tempo. A fare da cornice all’evento a supporto delle donne vittime di violenza sarà Piazza del Plebiscito, e il live verrà trasmesso prossimamente su Canale 5. Conduttore dello show sarà, ancora una volta, Amadeus; sul palco si alterneranno diversi artisti, che duetteranno tra loro o si esibiranno singolarmente. Tra i performer della serata ci sono Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain; interverranno anche Anna Foglietta e Veronica Gentili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

