Quell’inutile e controproducente sforzo di confondere moda e cultura
La moda «è cultura» si ripete, con frequenza rituale, durante la fashion week milanese: una delle frasi più ingannevoli che ci sia dato ascoltare o leggere. Chi la pronuncia o chi la scrive ha un' idea ambigua di tutte e due, nello stesso tempo smisurata e riduttiva: smisurata, come se associare le due parole, moda e cultura, fosse indispensabile per nobilitare un' attività artigianale già perfettamente compiuta nell'intreccio di abilità manuali, gusto estetico e inventiva; riduttiva perché si ha bisogno di ricorrere a una formula retorica per mascherare la mercificazione, dissimulandola sotto il velo di questa iperbole, che necessita evidentemente di essere detta per affermarsi come vera.
