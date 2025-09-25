Quella Solitudine

Vincenzo Calafiore “ Teatro Sotto le Stelle” Trieste estate del 1999 RISIERA DI SAN SABBA La solitudine dei morti in quel silenzio nel vento che della Risiera conosce ogni mattone, ogni crepa nelle travi. E ora noi senza memoria, sempre a smentirci e senza parole per raccontare i morti delle nostre battaglie perdute. E’ così! Li lasciamo come lettere dimenticate in un cassetto, viviamo in un si provvisorio con un ieri che ritorna sempre più raccapricciante in certe notti brulicanti di fantasmi. E poi sono così facili e scorrevoli le carezze che la luna offre, rischiano di far impazzire il cuore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Quella Solitudine

