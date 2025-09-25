Quel tronco pericoloso Serve un sopralluogo in via Botticelli

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Botticelli, l’ultima strada di San Benedetto ai confini con il territorio di Grottammare, a ovest della Ss16, ci sono due querce diventate gigantesche. Si trovano sulla scarpata superiore dell’incrocio che da un lato scende sulla Nazionale e dall’altro sale sulla collina. Sono alte una ventina di metri, poiché non hanno ricevuto manutenzione da moltissimi anni e ora i residenti hanno paura. "Abbiamo potuto vedere che una delle due querce ha il tronco spaccato – afferma un abitante del luogo – Questa è la nostra sensazione, ma andrebbe fatto un sopralluogo per valutare la staticità delle piante che, senza dubbio, hanno bisogno di un intervento importante per metterle in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

quel tronco pericoloso serve un sopralluogo in via botticelli

© Ilrestodelcarlino.it - "Quel tronco pericoloso. Serve un sopralluogo in via Botticelli"

In questa notizia si parla di: quel - tronco

Quel tronco pericoloso. Serve un sopralluogo in via Botticelli; Eccezionale intervento in Fornaca: asportato angioma cavernoso del tronco encefalico; Via la grande magnolia ai giardini «Un pericolo».

«Quel gioco è pericoloso»Decine di bimbi al Gaslini - Ma la sua espressione non lascia dubbi: quel gioco gli sembra il più divertente di tutti. Come scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Quel Tronco Pericoloso Serve