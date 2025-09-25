Quel tronco pericoloso Serve un sopralluogo in via Botticelli
In via Botticelli, l’ultima strada di San Benedetto ai confini con il territorio di Grottammare, a ovest della Ss16, ci sono due querce diventate gigantesche. Si trovano sulla scarpata superiore dell’incrocio che da un lato scende sulla Nazionale e dall’altro sale sulla collina. Sono alte una ventina di metri, poiché non hanno ricevuto manutenzione da moltissimi anni e ora i residenti hanno paura. "Abbiamo potuto vedere che una delle due querce ha il tronco spaccato – afferma un abitante del luogo – Questa è la nostra sensazione, ma andrebbe fatto un sopralluogo per valutare la staticità delle piante che, senza dubbio, hanno bisogno di un intervento importante per metterle in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
