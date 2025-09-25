Quel quadro è la storia della mia famiglia

"Ho speso 30 anni della mia vita per cercare quel quadro: rappresenta la storia della mia famiglia". L’opera si chiama ’Autoritratto con spaventapasseri’: è firmata da Antonio Ligabue, datata 19571958 e vale attorno ai 250mila euro. Alba Gainotti ha 85 anni, abita a Milano ma ha vissuto fino ai 29 a Boretto, dove il dipinto fu rubato nel 1991 dalla villa di famiglia, per poi essere ritrovato da lei stessa in una mostra nel 2022 al Forte di Bard (Aosta). Come scritto dal Carlino, ora l’autoritratto è finito al centro di un processo per ricettazione, iniziato martedì nel tribunale di Reggio. Gli imputati sono due: il critico d’arte reggiano Sandro Parmiggiani, che curò l’esposizione, e la gallerista parmigiana Patrizia Lodi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

