Quel pm gioca a Candy Crush in udienza Su Facebook la foto postata da un avvocato fa discutere
Si tratta di uno scatto rubato durante un processo, e ora è scattata la caccia all’identità del magistrato. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: quel - gioca
Potenza, duttilità, testa alta e quel gol alla Fiorentina... Inter, chi è e come gioca Andy Diouf
Calciomercato Juventus, Comolli sogna il colpaccio a parametro zero: nel mirino c’è quel big che gioca in Premier League! Il nome
Landucci e quel faro acceso su Leao: Rafa al centro del Milan anche quando non gioca
In un calcio pieno di "palestrati" che non perdono occasione per mostrare gli addominali, è facile affezionarsi a giocatori che sembrano un po' l'amico con il quale si gioca a calcetto. Un po' come Fabio Simplicio, con quel fisico che strappava sorrisi ai tifosi avv - facebook.com Vai su Facebook
Sui numeri dell'Italia occorre interrompere quel gioco al massacro del “va tutto male” da contrapporre al “va tutto bene”. Per capire che molto è stato fatto. Ma che altrettanto rimane da fare. I conti diramati dall'Istat analizzati da @polillog - X Vai su X