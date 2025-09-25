Quel che resta di un ghiacciaio Viaggio sugli Appennini intorno al Calderone

Tv2000.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul Gran Sasso, il gigante degli appennini, il ghiacciaio più a sud d’Europa ormai praticamente non esiste più. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

