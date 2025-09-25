Quei colpi e sotto i miei occhi uccisero i partigiani Carla Bolis la piccola staffetta ricorda l’eccidio di Petosino
Carla Bolis ha 99 anni e ricorda perfettamente tutto di quei giorni di fine settembre che sconvolsero per sempre la sua vita e quella di Petosino. Il 26 settembre i fascisti fucilarono sotto i suoi occhi tre partigiani: i fratelli Giovanni e Carlo Mazzola e Francesco Roncelli. Così ebbe inizio l’eccidio di Petosino. “Avevo 18 anni, di quel mattino ricordo tutto. Ho perso mio marito, sono morti i miei fratelli: ma quel giorno che i fascisti uccisero sotto i miei occhi i tre partigiani mi è rimasto dentro. È stata una cosa troppo forte”. Carla racconta, scruta gli intelocutori, ammette che non le piacciono i fascisti e i ruffiani. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
