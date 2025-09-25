Quattromila bottiglie di alcolici prive di autorizzazione scattano due denunce e il maxi sequestro
Oltre 4 mila bottiglie di alcolici per un valore di 250 mila sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri della stazione di Gioia Tauro che hanno denunciato in stato di libertà due persone del luogo per violazioni in materia di accise sugli alcolici.I fattiNel corso di un controllo presso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
