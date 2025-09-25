Quattro Trident II decollano da un sottomarino Usa al largo della Florida
Quattro missili balistici Trident II hanno solcato il cielo sopra l'Atlantico, lanciati da un sottomarino d'attacco della Marina statunitense nell'ambito di un ciclo di prove compreso tra il 17 e il 21 settembre, al largo della Florida. Un orizzonte illuminato sul versante atlantico La sequenza di collaudi si è aperta quando il sottomarino classe Ohio
