NORAD ha ordinato il decollo immediato di quattro caccia statunitensi per intercettare un gruppo di velivoli russi avvistati in prossimità del confine canadese. I radar hanno segnalato la presenza di due bombardieri Tu-95 e due caccia Su-35 nella Zona di identificazione della difesa aerea (ADIZ), un’area che si estende oltre lo spazio sovrano ma che viene costantemente monitorata per prevenire intrusioni e minacce. L’intercettazione e i mezzi schierati. I caccia americani, affiancati da un aereo radar E-3 e da quattro tanker KC-135 per il rifornimento in volo, hanno scortato i velivoli russi finché non hanno lasciato la zona di competenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Quattro caccia Usa intercettano velivoli russi vicino al confine canadese