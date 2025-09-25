Quattro caccia Usa intercettano velivoli russi vicino al confine canadese

NORAD ha ordinato il decollo immediato di quattro caccia statunitensi per intercettare un gruppo di velivoli russi avvistati in prossimità del confine canadese. I radar hanno segnalato la presenza di due bombardieri Tu-95 e due caccia Su-35 nella Zona di identificazione della difesa aerea (ADIZ), un’area che si estende oltre lo spazio sovrano ma che viene costantemente monitorata per prevenire intrusioni e minacce. L’intercettazione e i mezzi schierati. I caccia americani, affiancati da un aereo radar E-3 e da quattro tanker KC-135 per il rifornimento in volo, hanno scortato i velivoli russi finché non hanno lasciato la zona di competenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

