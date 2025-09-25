Quattro caccia Usa intercettano velivoli russi vicino al confine canadese
NORAD ha ordinato il decollo immediato di quattro caccia statunitensi per intercettare un gruppo di velivoli russi avvistati in prossimità del confine canadese. I radar hanno segnalato la presenza di due bombardieri Tu-95 e due caccia Su-35 nella Zona di identificazione della difesa aerea (ADIZ), un’area che si estende oltre lo spazio sovrano ma che viene costantemente monitorata per prevenire intrusioni e minacce. L’intercettazione e i mezzi schierati. I caccia americani, affiancati da un aereo radar E-3 e da quattro tanker KC-135 per il rifornimento in volo, hanno scortato i velivoli russi finché non hanno lasciato la zona di competenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: quattro - caccia
Wimbledon 2025, Sabalenka-Anisimova e Swiatek-Bencic. In quattro a caccia di uno sogno
Wimbledon 2025, Sabalenka-Anisimova e Swiatek-Bencic. In quattro a caccia di un sogno
Weah Marsiglia si può chiudere a breve, la Juve va già a caccia del suo sostituto: da Dodo a Widmer, i quattro nomi nel mirino
Quattro aerei militari russi intercettati al largo dell'#Alaska da caccia statunitensi: l'ultima provocazione di #VladimirPutin - X Vai su X
Da Torre Annunziata a Torre del Greco, quattro raid armati in un'ora: caccia all'uomo. Rapinato distributore di benzina Eni e tabaccaio in via Vittorio Veneto. Indagano polizia e carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Caccia Usa in volo per intercettare 4 aerei russi vicino all'Alaska - 35 russi operanti nella zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska (ADIZ). tg24.sky.it scrive
Gli Usa intercettano aereo russo vicino all’Alaska - 135 sono stati schierati per intercettare i velivoli russi. Da corrieredellacalabria.it