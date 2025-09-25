Quattordici ore senz' acqua a Primavalle Tutte le informazioni

Sabato 27 settembre per quattordici ore è prevista l’interruzione del servizio idrico in alcune zone del quattordicesimo municipio. Lo stop ai rubinetti previsto dalle ore 08:00 fino alle 22:00 si deve a degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare il servizio. Nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Quattordici ore senz'acqua nel municipio VI. Le zone interessate, tutte le informazioni

Quattordici ore senz'acqua nel municipio VI. Le zone interessate, tutte le informazioni - Un stop ai rubinetti, previsto dalle 8 alle 22, legato ad alcuni lavori di manutenzione straordinaria. Come scrive romatoday.it

quattordici ore senz acquaQuindici ore senz'acqua a Balduina: tutte le informazioni - Nella giornata di martedì 23 settembre dalle ore 08:00 sarà sospeso il flusso idrico nel quartiere del municipio quattordici per interventi volti a migliorare il servizio ... Scrive romatoday.it

