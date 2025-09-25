Quasi ventiquattr' ore senz' acqua nel municipio II Tutte le strade interessate

Domenica 28 settembre per quasi ventiquattrore mancherà l’acqua in alcune zone del secondo municipio. L’interruzione scatterà alle ore 04:00 della domenica e terminerà alle ore 03:30 di lunedì 29 settembre. Lo stop ai rubinetti è da ritrovare in degli interventi di manutenzione volti a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

