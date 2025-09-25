Quasi ventiquattr' ore senz' acqua nel municipio II Tutte le strade interessate
Domenica 28 settembre per quasi ventiquattr’ore mancherà l’acqua in alcune zone del secondo municipio. L’interruzione scatterà alle ore 04:00 della domenica e terminerà alle ore 03:30 di lunedì 29 settembre. Lo stop ai rubinetti è da ritrovare in degli interventi di manutenzione volti a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: quasi - ventiquattr
Litorale nord senz'acqua per quasi ventiquattr'ore. Tutte le informazioni https://ift.tt/L0bB6yj - X Vai su X
Ventiquattro anni fa il mondo fu scosso da una tragedia che segnò un punto di non ritorno. L’11 settembre 2001 quasi tremila persone persero la vita quando due aerei si abbatterono contro le Torri Gemelle, cuore simbolico di New York. In poco più di un’ora i - facebook.com Vai su Facebook
Litorale nord senz'acqua per quasi ventiquattr'ore. Tutte le informazioni - Nella giornata di mercoledì 24 settembre scatterà una sospensione idrica nei comuni di Cerveteri, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella e Ladispoli. Scrive romatoday.it