Poco meno di una cinquantina di alloggi per cercare di rispondere alle necessità di chi è in cerca di un’abitazione a prezzi abbordabili: sono 46 infatti gli alloggi Sap inseriti nel bando da poco aperto, assegnabili e dislocati nei Comuni appartenenti al Piano di Zona dell’Altomilanese. I Comuni dove maggiore è il numero degli alloggi inseriti in questo bando sono Legnano con 23 (di cui 16 comunali e 7 di Aler Milano) e Busto Garolfo con cinque. "Continua il lavoro di ristrutturazione e di messa a disposizione degli appartamenti comunali che erano sfitti, in continuità con l’obiettivo che l’Amministrazione comunale si era data di creare un processo di avvicendamento efficiente fra il momento in cui gli alloggi sono lasciati liberi dagli inquilini e i tempi per poterli riassegnare – spiega Mario Brambilla, consigliere alle Politiche abitative – Il risultato lo si può apprezzare in questo bando che vede sulla città di Legnano la disponibilità di un numero significativo di alloggi anche da parte di Aler Milano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quarantasei alloggi recuperati tra proprietà comunale e Aler