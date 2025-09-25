Quarant’anni di resistenza artistica tra Milano e Anversa

In via Mac Mahon 16, nel cuore pulsante di Milano, si consuma da quarant'anni una storia d'amore particolare. Non è quella tra due persone, ma tra due anime che hanno fatto dell'arte teatrale la loro religione: Jan Fabre, visionario belga di Anversa, e Mino Bertoldo, instancabile direttore del Teatro Out Off. Dal 3 al 30 ottobre, questa liaison artistica diventa protagonista del Festival Fabre, un evento che celebra quattro decenni di complicità creativa attraverso sei spettacoli, di cui due prime mondiali assolute. L'incontro che cambiò tutto. Era il 1985 quando il giovanissimo Fabre, appena ventisettenne, mise piede per la prima volta su un palco milanese.

