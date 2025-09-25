Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il valore del PSV oggi. Il prezzo del gas all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV) per la giornata del 24 Settembre 2025 si attesta a 0,335 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo la quotazione media di 34,97 €MWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di relativa stabilità, con oscillazioni contenute tra i 0,310 €Smc e i 0,354 €Smc. Dopo il picco registrato l’11 Settembre 2025 (0,348 €Smc), il prezzo ha subito una moderata discesa, stabilizzandosi su valori leggermente inferiori. Negli ultimi giorni si osserva una lieve ripresa, ma il trend rimane sostanzialmente laterale, segno di un mercato che ha trovato un equilibrio tra domanda e offerta, anche grazie a condizioni climatiche favorevoli e a una buona disponibilità di stoccaggi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

