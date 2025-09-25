Quanto costano le elezioni agli aretini | rimborsi retribuzioni e seggi I conti
In Toscana saranno 11,5 i milioni di euro che verranno spesi per consentire a tutti gli aventi diritto di votare per il rinnovo del consiglio regionale. Una cifra che comprende sia i compensi per gli scrutinatori, presidenti e segretari che per gli allestimenti delle urne nei vari capoluoghi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: costano - elezioni
Elezioni Marche: Roberto Fittipaldi ha fatto un tour nelle Marche per intervistare i Candidati Presidente alle Regionali di domenica 28 settembre e lunedì 29. Sulla costa, a Civitanova Marche, ha incontrato Beatrice Marinelli, candidata per Evoluzione della Riv - facebook.com Vai su Facebook