Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia, ed è il riferimento principale per il mercato libero. Analizzando i dati più recenti, il valore del PUN per il 25 Settembre 2025 è pari a 106,19 €MWh, ovvero 0,106 €kWh. Negli ultimi mesi, il PUN ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra minimi di circa 0,05 €kWh nei giorni festivi e massimi superiori a 0,18 €kWh nei periodi di picco, come avvenuto a Dicembre 2024 e Gennaio 2025. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN resta il punto di partenza per la formazione delle offerte.

