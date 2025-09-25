Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, ed è il riferimento principale per il mercato libero. Analizzando i dati più recenti, il valore del PUN per il 25 Settembre 2025 è pari a 106,19 €MWh, ovvero 0,106 €kWh. Negli ultimi mesi, il PUN ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra minimi di circa 0,05 €kWh nei giorni festivi e massimi superiori a 0,18 €kWh nei periodi di picco, come avvenuto a Dicembre 2024 e Gennaio 2025. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN resta il punto di partenza per la formazione delle offerte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: costa - oggi
Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 22 Luglio 2025
Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 23 Luglio 2025
Nostalgia canaglia. Case, pizza e caffè, quanto costa oggi la città degli anni ‘90
Oggi #23settembre (ore 20,45) l'attrice Lella Costa - storica presenza a Molte Fedi e voce amatissima dal pubblico - proporne; "Le città invisibili di Italo Calvino" (Cinema Conca Verde, Bergamo) In occasione del #40esimo anniversario della morte del grand - facebook.com Vai su Facebook
? Quanto costa oggi un’ora di attesa al #carico o allo #scarico? Con la Legge 105/2025 la cifra sale a 100 euro all’ora, rivalutata ogni anno in base all’indice ISTAT. Leggi l’articolo completo - X Vai su X